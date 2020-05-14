Доктор Комаровский рассказал о пользе хрена в борьбе с коронавирусом

Москва, 14 мая. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что хрен может оказаться полезным средством профилактики коронавирусной инфекции благодаря своей слезоточивости. По его словам, содержащийся в слезах белок лизоцин наделяет слезы определенным противовирусным свойством.

«Большая часть слез стекает по носослезному каналу в полость носа, именно поэтому, когда мы плачем, мы шмыгаем носами. В слезах содержится особый белок, который называется лизоцин — это универсальный противовирусный белок, достаточно мощный фактор неспецифической иммунной защиты», — объяснил Комаровский.

Он напомнил, что дети, который плачут чаще, болеют реже, так как регулярно промывают себе нос содержащимся в слезах лизоцином. По его словам, так как хрен является довольно слезоточивым, его можно рассматривать как потенциальное средство профилактики.

Комаровский добавил, что хрен в этом качестве полезнее имбиря, так как вызывает намного более сильное слезоотделение, промывающее нос лизоцином.

«Поэтому однозначно хрен намного более эффективен, чем имбирь, поэтому если кому-то надо что-то есть в качестве противовирусного средства — тогда хрен», — сказал Комаровский.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 293 тысяч человек.