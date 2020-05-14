Украине грозит нехватка воды

Киев, 14 мая. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предупредил об угрозе дефицита воды в стране и призвал к оптимизации использования водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, вопрос о состоянии поверхностных водных объектов на Украине рассматривался с привлечением специалистов профильных министерств и ведомств, а также научных учреждений. По результатам исследования был составлен прогноз обеспеченности населения и отраслей экономики водными ресурсами в течение текущего года.

«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал к оптимизации использования водных ресурсов и переходу на экономное потребление воды.

«Секретарь СНБО отметил, что вероятность маловодия потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления. Среди прочего, Данилов обратил внимание на важность полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин с целью привлечения их к системам водоснабжения», — отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее RT сообщил, что в представительстве президента Украины Владимира Зеленского отвергли идею о возобновлении подачи воды в Крым. Соответствующее заявление стало ответом на мнение премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что вопрос снабжения Крыма водой представляет собой проблему «гуманитарной ответственности». Представители Зеленского подчеркнули, что Шмыгаль «не в контексте Крыма» и пообещали «донести» до него «правильную» позицию.