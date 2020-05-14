Правительство РФ выделило 4,8 млрд рублей Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН

Москва, 14 мая. Правительство РФ распорядилось выделить более 4,8 миллиарда рублей подведомственным медицинским учреждениям Минобороны, Росгвардии, ФМБА и ФСИН на выплаты сотрудникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Средства выделяются из резервного фонда правительства Российской Федерации.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 4803,08 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление средств подведомственным организациям, воинским частям в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минобороны РФ выделяется 2,7 млрд рублей, Росгвардии около 100 млн рублей, ФМБА — 751 млн рублей, ФСБ России — 334 млн рублей, ФСИН — 660 млн рублей, Управлению делами президента РФ — 194 млн рублей.

Как следует из документа, стимулирующие выплаты будут распределяться в соответствии с занимаемой должностью. Врачи скорой помощи получат по 50 тысяч рублей за месяц, младший и средний медицинский персонал, а также водители — по 25 тысяч рублей за месяц. Врачи, работающие в инфекционных стационарах получат стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей за месяц, средний медперсонал — 50 тысяч, младший медицинский персонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

Напомним, военные врачи Минобороны РФ помогали в борьбе с коронавирусом в Италии, Сербии, а также в ряде российских регионов, где сложилась наиболее сложная эпидемиологическая ситуация. Как пишет RT, в Московской области были сформированы семь мобильных госпиталей по 100 мест, 10 военных реанимационных и врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым имуществом и средствами защиты, были откомандированы в подмосковные больницы для оказания помощи гражданским медикам в лечении больных с коронавирусной инфекцией.