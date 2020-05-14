Пострадавшие от пандемии российские авиакомпании получат 23,4 млрд рублей

Москва, 14 мая. Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку отечественных авиакомпаний в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил оказать поддержку авиаперевозчикам.

«Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство», — информируют в пресс-службе.

Отмечается, что субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

Для получения субсидии, авиаперевозчик должен предоставить в Росавиацию заявление с требуемым пакетом документов. Итоговое решение будет принято в течение 20 рабочих дней после подачи заявления.

Как отмечают в пресс-службе правительства, при разработке постановления проводились активные консультации с участниками рынка.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса и приостановки международного авиасообщения авиаперевозки попали в категорию наиболее пострадавших отраслей экономики. Выделенные государством субсидии помогут перевозчикам пережить период ограничений, а также позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил запустить новую программу по поддержке и лизингу самолетов, это позволит выпускать более 50 лайнеров. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.