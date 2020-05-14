Поборовшая коронавирус ставропольчанка покончила с собой

Ставрополь, 14 мая. Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье. По факту инцидента ведется проверка. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня, 13 мая, на Ставрополье произошел трагический случай, от которого просто сжимается сердце. Пожилая женщина с коронавирусом проходила лечение в одной из больниц нашего края. Врачи сделали для нее все, она выздоровела и уже готовилась к выписке. Но, по информации от руководства медучреждения, из-за семейных неурядиц женщина покончила с собой», — написал губернатор на своей странице в Instagram, уточнив, что инцидент произошел в больнице.

По словам Владимирова, в настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства произошедшего. Служебную проверку также проведет руководство больницы. Губернатор уточнил, что проверка находится под его личным контролем.

Владимиров призвал всех в эти трудные дни быть внимательнее к друг другу и поддерживать тех, кому особенно трудно.

«Берегите своих близких», — резюмировал глава Ставрополья.

По данным на 13 мая, в России выявлен 242 271 случай COVID-19, более 48 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из стационаров, 2 212 человека погибли.

Днем ранее Владимиров сообщил, что в Ставропольском крае ослаблены ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса. В частности, было принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки, заработали стоматологии, салоны красоты, салоны связи, станции обслуживания автомобилей.

Изменения не затронули людей старше 65 лет. Они по-прежнему будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.