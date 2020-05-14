Певец Маршал рассказал, как живет перенесший инсульт Николай Носков

Москва, 14 мая. Певец Александр Маршал рассказал о состоянии перенесшего инсульт музыканта Николая Носкова. По его словам, у Носкова отказала правая сторона тела.

Носков перенес тяжелый инсульт около трех лет назад. Затем ему потребовалась сложнейшая операция по удалению тромба и годы реабилитационной терапии.

«Печально, что у него такой серьезный недуг: обширный инсульт, правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже поет, занимается спортом. Его жена Марина всегда рядом», — прокомментировал состояние Носкова его коллега Маршал.

Он рассказал, что регулярно общается с Носковым и много вспоминает о периоде девяностых годов, когда Носков возглавлял группу «Парк Горького». Тогда музыканты выступали на одной сцене с такими звездами, как Джон Бон Джови и Фрэнк Заппа. Кроме того, группа Носкова пользовалась большой популярностью в США и часто устраивала в этой стране гастроли.

По словам самого Маршала, ему понравилось работать и жить в США, но из-за конфликта представителей коллектива и звукозаписывающей компании ему пришлось вернуться домой.

Напомним, что прошлой весной Носков появился на презентации нового сингла подопечного продюсера Виктора Дробыша. Появление музыканта на публике было первым, спустя два года после инсульта. А в декабре певец впервые выступил перед публикой после тяжелой болезни, исполнитель стал гостем вечернего шоу Ивана Урганта.