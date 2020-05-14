Черногорская полиция применила слезоточивый газ против протестующих, пострадал ребенок

Подгорица, 14 мая. Спецназ применил слезоточивый газ в городе Плевля на севере Черногории против митингующих, которые требовали освобождения задержанного властями православного епископа.

В центре города произошли стычки полиции с протестующими, после чего стражи порядка применили слезоточивый газ. В результате инцидента пострадал 7-летний ребенок.

Во втором по величине городе Черногории Никшиче полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов. Митинговавшие требовали освобождения недавно задержанного епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия. Было задержано большое число протестующих.

Черногорская полиция также применяла слезоточивый газ и против демонстрантов, перекрывших трассу вблизи города Беране. Как отмечают балканские СМИ, по всей Черногории проходят аресты противников власти.

Напомним, что в ночь на 13 мая местная прокуратура задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии на трое суток после обвинений в нарушении карантинного режима. За священнослужителей вступились тысячи прихожан Сербской православной церкви (СПЦ), которые едва не переросли в столкновения с полицией.

Прихожане СПЦ до пандемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения. Президент Черногории Мило Джуканович ранее заявлял о намерении добиться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. РПЦ в конце прошлого года отмечало, что принятый закон о свободе вероисповедания в Черногории, который предусматривает изъятие собственности СПЦ, поддерживает раскол церкви.

Ранее сообщалось, что границы Черногории для иностранных туристов могут быть открыты в июне при условии ослабления пандемии COVID-19.