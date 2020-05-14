Супруга Эмина Агаларова не может прийти в себя после новости о разводе

Москва, 14 мая. Алена Гаврилова после объявления о расставании со своим супругом Эмином Агаларовым сообщила подписчикам в Instagram, что ей «очень больно и тяжело» и попросила дать ей время, чтобы прийти в себя.

В среду знаменитый певец Emin сообщил на своей странице в Instagram о разводе. При этом он закрыл комментарии. Поклонники переключились на страницу его супруги, чтобы узнать подробности.

Устав от многочисленных сообщений, Гаврилова коротко ответила всем сразу, опубликовав сообщение в сторис, передает Пятый канал.

«Дайте мне время прийти в себя… пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! спасибо за понимание!» — написала она.

Агаларов и Гаврилова прожили в браке чуть более двух лет. Их свадьба состоялась в июле 2018 года.

Отметим, ранее Оксана Самойлова официально подала на развод с репером Джиганом. Соответствующий документ появился на сайте Московского городского суда. Пока известная модель тверда в своем намерении разорвать отношения с бывшим возлюбленным и отцом четверых ее детей. Поводом для этого послужили неадекватное поведение Джигана, пагубные зависимости и вскрывшиеся факты его измен.

Позже решение супруги развестись прокомментировал сам Джиган. Он опубликовал пост, в котором заявил, что не желает расставаться с женой.