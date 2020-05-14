Лишившихся работы из-за пандемии жителей Ленобласти задействуют на дорожных работах

Санкт-Петербург, 14 мая. Свыше полутора тысяч жителей Ленинградской области, которые лишились своего дохода из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции, смогут трудоустроиться в дорожном хозяйстве и сфере экологии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«На общественных работах в дорожном хозяйстве Ленобласти может быть занято 1 - 1,5 тысячи человек, потерявших доход. Это уборка полосы отвода, вырубка кустарников на обочинах, веток и так далее», — приводит пресс-служба слова главы региона Александра Дрозденко.

Он добавил, что общественные работы будут предложены желающим в дорожной сфере, составлении интерактивных карт, а также сфере экологии.

Сейчас правительство Ленобласти согласовывает параметры проекта постановления о введении общественных работ в качестве дополнительного заработка для тех, кто лишился работы в период пандемии.

Отметим, что за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России выросло на 10 028 человек. В то же время, более 46% людей с положительным тестом на COVID-19 не имеют клинических проявлений заболевания, пишет газета «Известия».

Напомним, первые зараженные коронавирусом были выявлены в конце 2019 года в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19.

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