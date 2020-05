В МИД РФ рассказали о дальнейших шагах в отношении FT и NYT

Москва, 14 мая. Дальнейшие шаги в отношении The New York Times и The Financial Times будут зависеть от того, разместят ли они опровержение, сообщает официальной представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что западные издания написали, что смертность от коронавируса в РФ якобы может быть более чем на 70% выше официальных данных.

Комиссия Госдумы обратилась к МИД России с просьбой принять меры в отношении NYT и FT, опубликовавших фейковую информацию. В качестве одной из мер, комиссия предложила лишить их журналистов аккредитации на территории РФ. Мария Захарова информировала, что МИД подготовил письма с требованием опровержения, которые будут вручены редакторам изданий через российские посольства в США и Великобритании.

«Дальнейшие шаги в отношении The Financial Times и The New York Times будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркивала, что лишение аккредитации и высылки журналистов — крайние меры. По ее словам, Россия не собирается прибегать к репрессивным методам.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович отметила, что сознательного занижения смертности из-за коронавирусной инфекции в России нет, передает RT.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко назвал публикацию The Financial Times «непрофессиональным хайпом».