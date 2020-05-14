«Пожар» прервал заседание Рады

Киев, 14 мая. Внеочередное заседание Верховной рады было прервано из-за задымления, которое возникло в устройстве пульта для голосования одного из депутатов. Инцидент вызвал оживление в парламенте и массу шуток со стороны депутатов.

В среду состоялось внеочередное заседание Рады. Однако работа парламента была прервана. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат от президентской партии «Слуги народа» Александр Качура, у его коллеги по фракции Максима Ткаченко задымилась кнопка для голосования.

«У нардепа от «слуги» Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошел дым. В зале толкучка. Оглашен перерыв на 30 минут. А я говорил утром [вице-спикеру Руслану] Стефанчуку о запахе горящей проводки», — написал депутат.

Он также опубликовал видео, на котором видно, как специалист разбирает устройство. Судя по комментариям, которые слышатся в ролике, инцидент изрядно развеселил парламентариев. Во время починки устройства они, смеясь, высказывали предположения, что внутри прячется подслушивающее устройство или «деньги Сороса».

Мастеру понадобилось всего несколько минут, чтобы починить машину для голосования. После этого депутаты вернулись на свои места.