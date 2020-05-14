Пьяные солдаты ВСУ устроили кровавую драку с мирными жителями Донбасса

Донбасс, 14 мая. Украинские военные в Донбассе продолжают демонстрировать низкий уровень дисциплины. Как сообщает портал «Русская весна», четверо военнослужащих ВСУ из 58-й бригады, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с местными жителями в населенном пункте Дружковка.

Устроившие пьяную драку украинские военные были задержаны сотрудниками местной полиции и доставлены в отделение. Двое местных жителей после драки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Военнослужащие ВСУ во время задержания оказали сопротивление, в итоге один из них получил перелом правой руки.

Для урегулирования данного инцидента в отделение полиции прибыла группа штабных офицеров бригады. Им не удалось договориться с полицейскими, чтобы те «замяли» произошедшее, и информация о дебоше украинских военных поступила начальнику «Донецкого отдела ВСП», который приказал подчиненным военным комендатурам с 10 по 18 мая провести проверку соединений и частей ОТГ «Восток» на предмет употребления спиртных напитков и наркотических веществ личным составом подразделений

Кроме того, наблюдатели представительства ДНР в СЦКК сообщили что, за прошедшие сутки украинские военные шесть раз проводили обстрелы населенных пунктов Республики.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что жители Донбасса, которые живут на подконтрольных ВСУ территориях, устали от военного психоза украинского руководства.