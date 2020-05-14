Instagram-хитрости и произвол Facebook. Александр Малькевич. ФАН-ТВ.

Кто пытался сорвать акцию «Бессмертный полк», а также почему необходимо менять закон «О средствах массовой информации». Об этом и многом другом журналист Александр Малькевич расскажет в новом выпуске авторской программы «Слово на свободе».

Вначале, хочется отметить, что слово есть, а свободы становится все меньше, потому что, так называемое информационное кольцо вокруг России сжимается все больше. И это — неудобная правда.

Как Instagram разводит подписчиков

Многие пользователи Instagram вероятно заметили, что последнее время в социальной сети часто всплывают предложения о продвижении постов за деньги. Так вот, полтора месяца назад я воспользовался этой услугой, участвуя в благотворительных флэш-мобах, связанных с коронавирусом: «Мы вместе» — призывающем волонтеров к помощи малоимущим, одиноким и пожилым людям по время эпидемии, а также в челлендже «Спасибо врачам». Я заплатил деньги, чтобы призвать как можно больше людей к участию в этих добрых акциях, однако позже выяснилось, что эти посты никто не продвигал, а мой бизнес-аккаунт в Facebook навсегда заблокирован. Не секрет, что Facebook и Instagram — одна контора. Когда я вступил в переписку со службой поддержки, выяснилось, что своей попыткой запустить рекламу я нарушил правила сообществ. Более никаких объяснений. Вот так нагло и высокомерно они относятся к своим пользователям, скрывая правила. А недавно появилась информации что Instagram удалил аккаунты многих руководителей Чеченской республики.

Facebook испытывает терпение русских пользователей

9 Мая, в День Победы в социальной сети Facebook подвергались блокировке любые колоризированные посты с водружением Знамени Победы на Рейхстагом. Когда возмущение пользователей стало нарастать — служба поддержки Facebook быстро отреагировала, сославшись на ошибки сервера. Однако позже блокировка продолжилась. А еще они заблокировали видео, где Владимир Путин возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Facebook и Instagram словно издеваются, дразнят и тестируют границы возможного, испытывая терпение русских пользователей.

Атаки на «Бессмертный полк»

В этом году, из-за пандемии коронавируса патриотическая акция «Бессмертный полк» впервые проходила в режиме онлайн. Все бы отлично, но с самого утра 9 Мая сайт акции подвергался многочисленным хакерским атакам. Зафиксированы как обычные атаки, так и изощренные, когда злоумышленники загружали фотографии офицеров Вермахта под видом настоящих ветеранов Великой Отечественной войны. Служба кибербезопасности «Бессмертного полка» выявила ряд хакерских ip-адресов, и передала их в Следственный комитет. Известно, что атаки шли из Северной Америки, стран Европы и Азии и, главным образом, с Украины. Будут ли виновные наказаны — пока не понятно.

Понятие «информационная диверсия» необходимо закрепить в законе

Стоит отметить, что закон «О средствах массовой информации», принятый в России почти 30 лет назад, значительно устарел. В нем нет положений об интернете, новых СМИ, блогерах и, тем более, фейках — всего того, что появилось в последнее время. Документ необходимо менять. «Фонд защиты национальных ценностей» будет продвигать эту идею. Я считаю, что в Уголовный кодекс РФ необходимо внести понятие «информационная диверсия». Ведь сегодня умело запущенный фейк может обрушить все что угодно: органы власти и транспортные артерии, системы здравоохранения и жизнеобеспечения. Поэтому все, кто стоит за запуском информационной диверсии, должны нести наказание.