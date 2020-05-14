Бывший «атошник» вонзил шампур в товарища из-за спора о принадлежности Крыма

Киев, 14 мая. Бывший украинский военнослужащий, принимавший участие в так называемой «АТО» в Донбассе, проткнул своего товарища шампуром после его ответа на вопрос о принадлежности Крыма, информирует «Страна.ua».

Сообщается, что группа людей жарила шашлыки на приусадебном участке в Киеве. После распития алкогольных напитков бывший «атошник» инициировал политическую дискуссию. Он решил выяснить у своего друга, кому принадлежит Крым. Ответ товарища не устроил экс-военнослужащего, и он всадил тому в брюшную полость шампур, на котором недавно жарился шашлык.

Компания быстро покинула место инцидента после того, как у пострадавшего началось обильное кровотечение. Медики скорой помощи вызвали на место происшествия сотрудников правоохранительных органов. Раненый мужчина потерял много крови.

Личность злоумышленника была установлена, он был задержан в собственном доме. В его отношении было открыто уголовное производство по статье «Причинение тяжких телесных повреждений». Теперь «атошнику» грозит 8 лет тюрьмы.

Ранее бывший участник гражданской войны в Донбассе со стороны ВСУ отмечал, что Киев бросает «ветеранов АТО» на произвол судьбы. По его словам, участники боевых действий, оставленные без поддержки государства, погрязают в криминале — торгуют боеприпасами, которые в итоге приводят к травмам детей и взрослых. Он предрек Украине страшное будущее, поскольку такие проблемы, по его мнению, будут лишь нарастать.