Тарасова рассказала, почему больше не тренирует фигуристов

Москва, 13 мая. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не тренирует спортсменов, поскольку нет своего катка для тренировок фигуристов.

Заслуженный тренер посетовала, что Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ не предлагали ей вернуться к работе. По словам Тарасовой, «желание тренировать есть, но сил меньше с каждым годом».

«Меня никто не слышит», — заявила тренер в интервью РБК.

По ее словам, несколько раз в год она летает в Соединенные Штаты, но и там тренировок не ведет.

«Прихожу к своим друзьям на каток. Я в США езжу тогда, когда у меня есть свободное время, 1–2 раза в год на две недели или десять дней. Я еду по собственной охоте», — рассказала тренер.

В конце марта Тарасова приободрила своих подписчиков в Instagram. Она опубликовала снимок, на котором почти сидит на шпагате. Рекордов Анастасии Волочковой она не поставила. Но физическая форма 73-летней дамы поразила поклонников, передавал Пятый канал. Этим снимком Тарасова показала фоловерам, чем можно заниматься во время самоизоляции. Тренер дала несколько полезных советов. По ее словам, если в доме есть три любые ступеньки, с ними можно придумать массу физических упражнений. Если есть коврик — можно растягиваться.