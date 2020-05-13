В Совфеде назвали «боязнью правды» продление Киевом санкций против российских соцсетей

Москва, 13 мая. Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на продление Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на 3 года действия санкций в отношении российских социальных сетей.

«Эти санкции — последствие проблем киевской власти, которая не желает, чтобы украинцы общались с гражданами РФ. В Киеве боятся, что таким образом большее число жителей страны узнают правду. Правду о том, что происходит в России в целом и в Крыму в частности», — отмечает Цеков.

Сенатор подчеркнул, что украинские СМИ в большинстве случаев «рассказывают небылицы» о политических событиях, передает RT.

«Поэтому на Украине боятся правды и запрещают соцсети, ведь они наиболее доступный способ общения людей и получения информации», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, что введенные на Украине санкции распространяются на такие популярные российские интернет-сервисы, как «ВКонтакте», «Одноклассники» и Mail.ru.

Несколько дней назад экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому с требованием немедленно созвать заседание СНБО, чтобы продлить санкции против российских социальных сетей и телеканалов. Порошенко подчеркнул, что Киеву необходимо направить все усилия на информационное противодействие «гибридной агрессии». По его мнению, это так же важно, как и оборона государства.