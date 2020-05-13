Депутаты Госдумы предложили разрешить верующим посещать храмы

Москва, 13 мая. Исполняющий обязанности главы кабинета министров России Андрей Белоусов получил обращение от группы депутатов Госдумы, в котором предлагается разрешить гражданам посещать храмы, соблюдая необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами», — сообщает пресс-служба комитета.

Предложение было поддержано председателем комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым. Он отметил, что открытие мест отправления культа для верующих является важнейшей задачей – при условии соблюдения мер безопасности для недопущения распространения коронавируса. По его словам, предлагается обязать прихожан использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, а руководство церквей и храмов – обязать проводить санитарно-гигиенические мероприятия.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал коронавирус SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире превышает 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 292 тысяч заболевших. В России заболевание выявлено у почти 243 тысяч человек, умерли 2212 инфицированных.