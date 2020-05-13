Сябитову расстроила разница в размерах пенсии с Гузеевой

Москва, 13 мая. Ведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова удивилась размеру пенсии, которую получает ее коллега Лариса Гузеева.

По словам Сябитовой, она получает пенсию в размере 14 тысяч рублей, а ее коллега Лариса Гузеева получает на 30 тысяч рублей больше. Сябитову задела колоссальная разница в размерах пенсий.

Сябитова отметила, что ее общий трудовой стаж составляет более 30 лет, однако треть этого стажа невозможно подтвердить юридически. Сотрудники Пенсионного фонда посоветовали Сябитова поискать документы в архивах. Телеведущая навела справки и выяснила, после восстановления документов прибавка к пенсии составит около 100 рублей.

«Моя выслуга более 30 лет, но я никогда не хвалилась этим. Буду работать, пока не выживу из ума», — отметила Сябитова.

Ранее Сябитова заявила, что режим самоизоляции является лучшим временем для поиска спутника жизни. По ее словам, Интернет стал единственным способом знакомств в нынешних условиях, поэтому уделить внимание сайтам знакомств. Телеведущая также добавила, что продолжает дистанционно консультировать мужчин и женщин, которые пытаются найти свою вторую половинку. Сябитова отмечает, что благодаря карантину у нее значительно увеличилось количество клиентов.