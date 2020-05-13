Лена Миро возмутилась из-за высоких пенсий у российских «звезд-скоморохов»

Москва, 13 мая. Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала высокие пенсии у «звезд-скоморохов». Об этом она написала у себя в LiveJournal.

Миро выразила недовольство тем, что за звание «народного» или «заслуженного» артиста полагается прибавка к пенсии в размере 30 тыс. рублей.

«Ответьте честно, вы видите разницу между шутом и артистом? Комики, гомики, пьяные старые потасканные бабы на сцене и в телеящике — разве не шуты они, не скоморохи с ярмарки?» — спрашивает блогер.

Она отмечает, что видит пользу от комбайнеров, сталеваров, врачей и учителей, но не от «шутов гороховых». По ее словам, звезды шоу-бизнеса не заслуживают повышенных пенсий.

«Я не говорю, что 60 тысяч рублей — большие деньги. Но это, как минимум, в 4 раза больше того, что получает на пенсии врач», — пишет Миро.

Блогер говорит, что пока «скоморохи» всю жизнь плясали, пели, пили, гуляли и веселились, пока представители рабочих профессий работали не покладая рук.

«Пока токарь гнул спину, Гузеева устраивала пьянки с дебошами — зато теперь получает пенсию в разы больше, чем любой рабочий», — отмечает блогер.

Ранее блогер Лена Миро сравнила переболевших коронавирусом российских знаменитостей с животными. По ее словам, «глупые люди, подобно умным собакам, учатся на собственных ошибках». Миро отметила, что им обязательно нужно пострадать, чтобы понять: коронавирус — опасная штука. В качестве примера, она привела Надежду Бабкину, которая «веселилась от души, пока чуть не умерла от коронавируса, провалявшись почти две недели в коме».