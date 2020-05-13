Проживающие в Турции украинцы раскритиковали посла Украины за его слова о «Катюше»

Анкара, 13 мая. Граждане Украины, проживающие в Турции, выразили свою благодарность мэру Аланьи Мурату Юджелю, который поддержал идею проведения в городе передвижного концерта по случаю Дня Победы. Кроме того они подвергли критике посла Украины в Турции Андрея Сибигу, который назвал этот концерт, а также исполнение песни «Катюша» на нем «провокацией». Свои комментарии украинцы оставили под постом в Facebook, который опубликовала глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, являвшаяся организатором этого мероприятия.

В честь 75-летия Победы в турецкой Аланье 9 мая прошел передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой. Автобус ездил по городу пять часов, артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.

Сибига выступил с заявлением, в котором пригрозил бойкотом Аланьи со стороны украинских туристов после исполнения песни «Катюша». Под его постом в Twitter было оставлено множество комментариев, в которых его обвинили в неонацизме, а также напомнили, что на Украине День Победы тоже отмечается.

«Я считаю, что украинский народ и наш – два братских народа, у нас одно прошлое и одна Победа на всех, среди волонтеров-артистов половина была с Украины, с балконов домов нам подпевали наши друзья-украинцы», — написала Гюндюз в своем Facebook.

Этот пост был поддержан множеством украинцев, проживающих в Турции. Они поблагодарили администрацию Аланьи за проведение концерта. Некоторые также потребовали добиться извинений от украинского посла за его высказывания.