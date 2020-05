Захарова объяснила, почему МИД не станет лишать аккредитации NYT и FT за фейки о COVID-19

Москва, 13 мая. МИД РФ не намерен лишать аккредитации журналистов изданий Financial Times и The New York Times после фейковых публикаций о якобы занижении смертности из-за коронавируса в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Захарова сообщила, что депутаты Госдумы просили МИД РФ принять меры в отношении Financial Times и NYT, опубликовавших ложную информацию. В частности, они предложили лишить аккредитации журналистов этих изданий.

«Это, конечно, крайняя мера, и это не наш метод — лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом, конкретными шагами», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее британское издание Financial Times и американское NYT сообщили, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальных данных. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что РФ никогда не манипулировала официальной статистикой. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович подчеркнула, что российские специалисты не занимают статистику по смертности от коронавируса в стране, передавал телеканал «360».

В МИД РФ назвали информацию о занижении статистики смертности в России фейком. В ведомстве отметили «поразительную синхронность появления» и «схожесть» материалов двух изданий, и это не вызвало удивления у России. В МИД РФ считают, что фейки о «занижении» Москвой данных о смертности от коронавируса в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от внутренних проблем.

Ранее Федеральное агентство новостей обращало внимание, что основную часть подобных фейков со ссылкой на западные СМИ подхватывают российские либеральные издания, отрабатывающие повестку Запада. Пользуясь несовершенством закона, они распространяют ложную информацию, дискредитируя любые инициативы государства и провоцируя людей на радикальные действия. Главная их цель — государственный переворот со свержением действующей власти, чтобы свободное место заняли удобные Западу люди, которые смогут устанавливать на территории страны свои условия.

В частности, фейк с ссылкой на Financial Times 12 мая подхватил ряд оппозиционных СМИ, среди которых есть хорошо известные, вроде «МБХ-медиа» олигарха Михаила Ходорковского или «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Издания в заголовке и тексте делают акцент на то, что первоисточником является европейское СМИ, чтобы со стороны российского законодательства не было претензий.