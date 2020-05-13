Дана Борисова отправляла свое интимное видео мужу Алены Кравец

Москва, 13 мая. Скандально известная телеведущая Дана Борисова заявила о тайной связи с мужем модели Алены Кравец.

Недавно Кравец обнаружила интимное видео Борисовой в телефоне своего супруга. В кадре телеведущая позировала с голой грудью и признавалась в чувствах чужому супругу.

«У меня реально случилось горе. Отец моего ребенка Руслан связался с наркоманкой… Как вообще можно врать в глаза нагло, а по сути, вести себя по-другому», — говорит Алена Кравец.

Она обратилась в программу «На самом деле», чтобы при помощи детектора лжи вывести неверного супруга на чистую воду. Модель назвала телеведущую дешевкой, а также отметила, что та носит комбинезон на 500 рублей.

Борисова в свою очередь сообщила, что познакомилась с Русланом на съемках программы «На самом деле» несколько лет назад. После эфира они сходили выпить кофе, после чего у них завертелся роман. По ее словам, бизнесмена не устраивала интимная жизнь с Аленой Кравец.

«Руслан мне говорил, что ему нравятся женщины с огоньком в сексе», — отмечает телеведущая.

Бизнесмен опровергал связи с Борисовой. Он подчеркивал, что пришел на программу для того, чтобы примириться с Кравец.

«Видео, которое Дана прислала, это чистой воды провокация», — заявил Руслан.

Он утверждал, что не общался с Борисовой до скандального видео. Однако в мессенджере были удалены некоторые сообщения, что вызвало подозрения у Кравец.

Все трое были проверены на детекторе лжи. Выяснилось, что Дана Борисова соврала об интимной связи с Русланом, чтобы вызвать ревность у его супруги.

Недавно стало известно, что Дана Борисова поспешила покаяться перед балериной Анастасией Волочковой, которую на протяжении нескольких лет «полоскала» в различных СМИ. Телеведущая неоднократно заявляла, что у Волочковой якобы имеются проблемы с алкоголизмом.