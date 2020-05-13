Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ для поступления в вуз

Москва, 13 мая. Выпускники российских школ смогут выбрать необходимое для поступление в вуз количество экзаменов, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов сообщил ТАСС, что уже завершается подготовка документов, позволяющих провести аттестацию школьников девятых и одиннадцатых классов по текущим оценкам. Сдавать ЕГЭ предстоит тем, кто принял решение поступать в вуз.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов на ту или иную специальность», — уточнил министр.

Ранее в среду замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в России выпускники школ будут сдавать два предмета в рамках ЕГЭ, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет, передавали «Известия».

Проведение ЕГЭ может состояться в России с 4 по 25 августа, гласит текст письма, подписанного врио Рособрнадзора Анзором Музаевым. В качестве альтернативного периода рассматривается 11—31 августа. В документе отмечается, что устраивать экзамены в июле было бы нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом.

Накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учеников девятых классов могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ).