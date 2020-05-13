Первый зампред ВТБ Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Москва, 13 мая. Пресс-служба банка ВТБ сообщила, что председатель правления банка Юрий Соловьев был госпитализирован с коронавирусом.

«Юрий Соловьев действительно госпитализирован, находимся с ним в тесном контакте и желаем ему скорейшего выздоровления. В минувшие недели он работал в удаленном режиме», — сообщили в пресс-службе организации.

Это не первый случай заболевания коронавирусной инфекцией среди российских бизнесменов, политиков и общественных деятелей. Так, инфекцию диагностировали у председателя правительства РФ Михаила Мишустина, у главы Минстроя страны Владимира Якушева. Также ранее сообщалось, что у депутата Светланы Максимовой выявлен коронавирус, она проходит лечение в тверской клинике.

На прошлой неделе появилась информация, что коронавирус выявили у министра культуры Ольги Любимовой. У нее заболевание протекает в легкой форме. Также стало известно, что коронавирусная инфекция была диагностирована у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Напомним, что ранее крупнейшие банковские корпорации поддержали меры, предложенные президентом России правительству страны.Так, Сбербанк и ВТБ предоставляют кредитные каникулы пострадавшим в результате пандемии коронавируса заемщикам-физическим лицам и программы реструктуризации задолженности. Отсрочку платежа по кредитам наличными, ипотеке и договорам страхования получат ушедшие на больничный из-за коронавируса, а также клиенты, которые вынужденно находятся за границей из-за закрытого авиасообщения с Россией.