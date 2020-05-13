Москва, 13 мая. Эстрадная певица Надежда Бабкина провела месяц в столичной больнице, где проходила курс лечения от двухсторонней пневмонии.

После выписки из больницы Бабкина не может вернуться к полноценному образу жизни, поэтому за певицей ухаживает молодая сиделка по имени Алла, которая находилась рядом с ней в клинике. Сейчас Алла живет в доме Бабкиной и во всем помогает певице, передает KP.Ru.

Концертный директор Бабакиной Сергей Горох заявил, что певице необходимо пройти курс физиотерапии, который позволит восстановить силы после затяжной болезни. По его словам, сиделка будет помогать Надежде Бабкиной в этот период.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 290 тысяч человек.

На территории РФ выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. 48 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.