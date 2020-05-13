Минобрнауки объяснило, кто сможет сдать ЕГЭ дистанционно

Москва, 13 мая. Проведение Единого госэкзамена в удаленном формате не исключается только для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.

«Что касается проведения ЕГЭ в дистанционном формате, то такой вариант не исключается для маломобильных групп населения. Решение о формате и сроках проведения ЕГЭ принимается Рособрнадзором по согласованию с Министерством просвещения РФ», — подчеркивает пресс-служба Минобрнауки.

Недавно заместитель главы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко отмечал, что абитуриентам, поступающим в вузы, необходимо будет выбрать два предмета для ЕГЭ в зависимости от университета, в который они поступают. Однако Министерство науки и высшего образования не рассматривало вопрос о сокращении в этом году числа предметов для сдачи ЕГЭ до двух, передает RT.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ рекомендовало окончить обучение в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а десятых — до 30 мая. Для классов с первого по восьмой министерство считает необходимым завершить учебу до 15-16 мая.

В конце апреля сообщалось, что Минпросвещения РФ рассматривает вопрос о проведении аттестации выпускников девятых классов без итогового экзамена. Рассматривался вариант, согласно которому, документ об образовании выдавался бы на основе итоговых оценок.