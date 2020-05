В ООН прокомментировали фейки NYT и Financial Times о коронавирусе в России

Нью-Йорк, 13 мая. В ООН прокомментировали материалы The New York Times и Financial Times о якобы недостоверных данных о показателях смертности от коронавируса в РФ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не занимается проверкой статистических данных, предоставляемых Россией и другими государствами.

«У секретариата нет независимой от правительств статистики, мы ориентируемся на статистику, получаемую от властей стран. Есть определенные исключения. Например, если в государствах есть присутствие ООН, миротворческих миссий, которые работают вместе с медицинскими властями. Но это не касается Европы или России», — заявил ТАСС Дюжаррик.

Представитель генсека ООН добавил, что у всемирной организации «нет никаких полномочий по проверке» информации о числе заболевших и количестве смертей.

Напомним, что ранее The Financial Times и The New York Times сообщили, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальных данных. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что РФ никогда не манипулировала официальной статистикой.

В МИД РФ назвали информацию о занижении статистики смертности в России фейком и посчитали, что такое поведение иностранных журналистов связано с тем, что Запад хочет переключить внимание от собственных проблем, передавали «Известия».

Депутаты Государственной думы попросили МИД РФ принять меры в отношении изданий NYT и Financial Times. Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что собранные материалы будут проверены на предмет их соответствия законодательству РФ и нормам журналистской этики.

Елена Малинникова, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, подчеркнула ранее, что никакая больница не может ни приписать, ни отписать умерших, потому что существует статистический, четко законченный клинический случай, который проходит все уровни проверок.

По данным на 13 мая, в России у 242 271 человека выявлен COVID-19, за все время пандемии выздоровели 48 003 пациента, 2212 умерли, передавал RT. Министерство здравоохранения РФ сообщило, что первые вакцины от COVID-19 могут появиться к концу июля.