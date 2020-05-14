Сирия, 14 мая. В Идлибской зоны деэскалации продолжились столкновения сирийской армии с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики «Сирийской национальной армии» завербовали свыше 150 детей. Три террориста «Исламского государства»1 были ликвидированы в Дейр-эз-Зоре.Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре; в Ракке лишились двух солдат при взрыве СВУ в машине.

«Сирийская национальная армия» (СНА): провела рейд с обысками и арестовала несколько мирных жителей в Хасаке и продолжила насильно вербовать несовершеннолетних; в Идлибе отразила нападение на штаб-квартиру.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1): потеряло трех боевиков при нападении на военнослужащих САА и подозревается в минировании автомобиля SDF в Дейр-эз-Зоре и в Ракке; совершило нападение на мирных граждан в Ираке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков при взрыве СВУ в автомобиле на востоке Дейр-эз-Зора; в Хасаке провели рейд в лагере беженцев; совершили вылазку к позициям протурецких сил в Ракке.

Международная коалиция: направила конвой строительной и военной техники на восток Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: нанесли авиаудар по местам скопления террористов РПК на севере Ирака.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удар по опорным пунктам сирийской армии в Латакии и подозревается в нападении на штаб-квартиру «Файлак аш-Шам» в Идлибе.

Провинция Латакия

В аэропорт Латакии прибыл рейд из Объединенных Арабских Эмиратов с 250 гражданами САР. Согласно данным репортеров, вернувшихся сирийцев встретила бригада медиков. После пассажиров рейда доставили в карантинный центр, где они пробудут 14 дней. С 4 мая авиакомпания Syrian Air в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел возобновила вылеты для эвакуации сирийских граждан, которые хотят вернуться из ряда стран.

Позднее Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что в стране был зафиксирован новый случай заражения коронавирусом. Общее число зараженных выросло до 48 человек.

В приграничной с провинцией Идлиб на северо-востоке Латакии отмечались боевые действия сирийской армии против «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно данным портала SOHR, был зафиксирован обстрел позиций армии со стороны боевиков у города Кбана. Позднее военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам группировки на склонах Курдских гор.

Провинция Алеппо

На севере провинции неизвестные боевики совершили покушение на сотрудника военной полиции «Сирийской национальной армии» в городе Аль-Раи. Как сообщает источник в сети Twitter @0xwzx, группа неизвестных открыла по нему огонь на поражении из автоматов. Боевик скончался до прибытия медиков.

Вечером агентство Step News сообщило о взрыве в центре города Африн. Установленная в автомобиль самодельная бомба ранила мужчину и его ребенка. 28 апреля взрыв заминированного бензовоза, припаркованного у рыночной площади, унес жизни нескольких десятков человек. Два дня спустя турецкие военнослужащие арестовали при попытке покинуть провинцию трех человек, подозреваемых в организации теракта. Нападение на боевиков СНА и установку СВУ связывают с деятельностью «Сил освобождения Африна».

Медиаресурс SOHR сообщил, что около 150 несовершеннолетних были завербованы в Алеппо и Идлибе боевиками «Дивизии Султан Мурад» для участия в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Источник также сообщил, что общее количество завербованных в Сирии достигло 12250 человек, 287 уже погибли в ходе боевых действий.

По информации источника в сети Twitter @humamisa, в окрестностях города Азаз турецкая артиллерия работала по позициям боевиков из состава «Отрядов народной самообороны», которые попытались проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзных сил. Боестолкновения также отмечались у поселка Мараназ.

Провинция Дейр-эз-Зор

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» продолжились провокации неизвестных боевиков. Как сообщает портал Aleppo AMC, в поселке Ат-Таяна взрыв самодельной бомбы в автомобиле убил двух членов безопасности SDF «Асайиш». В установке самодельной бомбы в машину подозревают «спящие ячейки» «Исламского государства».

Агентство Dar News передало, что к юго-западу от города Дейр-эз-Зор террористы ИГ атаковали отряд сирийских военнослужащих. В результате перестрелки были ранены пятеро солдат САА, три боевика были нейтрализованы, а оставшиеся скрылись на мотоциклах.

Провинция Идлиб

На линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандформирований продолжились боестолновения. Портал Masar Press Net передел, что подразделение САА вступило в затяжной бой с отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» у деревни Хазарин. Боевики открыли огонь по опорным пунктам САА армии у равнины Аль-Габ на севере провинции Хама. Под удар также попали укрепленные районы боевиков в окрестностях поселения Кансафра.

Источник также сообщил, что неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру подконтрольных Турции боевиков «Файлак аш-Шам» в поселке Саваджа. Атака была начата с обстрела штаба из гранатометов, после чего завязалась ожесточенная перестрелка. «Файлак аш-Шам» подозревает, что за этим стоит «Хайят Тахрир аш-Шам», которая уже неоднократно пыталась избавиться от конкурентов и усилить свое влияние в провинции, расправляясь с высокопоставленными командирами других группировок.

Провинция Ракка

По информации агентства Orient News, на севере провинции произошло столкновение отряда «Демократических сил Сирии» с подконтрольными Турции отрядами «Сирийской национальной армии».

Портал Step News сообщил, что в поселке Ас-Сабха на севере провинции самодельная бомба, установленная неизвестными, сработала в автомобили сирийских военнослужащих. Один солдат был тяжело ранен, второй скончался на месте.

Провинция Хасака

Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что на восток провинции прибыл очередной конвой военной техники международной коалиции. Согласно данным источника, колонна военной техники прибыла с севера Ирака. Днем конвой тяжелой военной и строительной техники пересек границу через незаконный погранпереход «Аль-Валид». Позднее агентство Anna News сообщило, что проезд колонне американской техники перекрыли местные жители на дороге между поселениями Дашдашия и Кахира. Позже курдские боевики арестовали свыше 20 человек, которые препятствовали движению американского конвоя.

Пользователь Twitter @jabha_sy, передал, что десять курдских боевиков «Демократических сил Сирии» погибли в перестрелке у города Рас аль-Эйн. Ночью SDF в очередной раз предприняли попытку проникнуть в зону операции «Источник мира», однако встретили ожесточенный отпор со стороны турецких военнослужащих и «Сирийской национальной армии». Другой источник в сети Twitter @0xwzx передал, что SDF также предприняли вылазку в окрестностях Тель-Тамра, где смертельно ранили боевика группировки «Дивизия аль-Хамза».

Днем в третьем секторе лагеря «Аль-Хол» разгорелся пожар, в результате которого пострадали женщина и ребенок. После пожара боевики SDF провели рейд и задержали трех беженок. Арестованные имели турецкое гражданство, при допросе было выявлено, что они являются женами террористов «Исламского государства» и планировали поджог.

Ирак

Как передает источник в сети Twitter @benniran, террористы «Исламского государства» совершил вылазку в поселке Эль-Фаллуджа, убив трех мирных жителей, а также тяжело ранив еще пятерых. Днем ранее боевики совершили нападение на конвой бойцов «Хашд Шааби» в провинции Дияла, убив и ранив нескольких патрульных и местных жителе.

РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции, сообщает, что на севере Ирака была нейтрализована группа из четырех боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые укрывались в горах. По информации предоставленной ведомством, места дислокации группировки были обнаружены в районе Киркук и Метина разведкой ВВС Турции, после чего по местам скопления были нанесены авиаудары.

1 Организация запрещена на территории РФ.