Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО могут объединить

Москва, 13 мая. Уже в 2021 году может состояться объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Об это заявил депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин.

По его словам, вопрос по объединению Тюменской области обсуждался много лет, но пока не выносился на широкую публичную дискуссию. Дорохин напомнил, что три указанных региона уже давно вместе называются Большой Тюменской областью.

«Надо вернуть опять для обсуждения Большой Тюменской области, поставить этот вопрос на референдум, на голосование, и в 2021 году это реально … Мы говорим об объединении в единую Тюменскую область самой нынешней Тюменской области, ХМАО и ЯНАО», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее власти Ненецкого автономного округа и Архангельской области заявил о готовящемся объединении обоих регионов.

Ожидается, что уже 13 мая врио губернаторов Архангельской области Александр Цыбульский и Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выступят с заявлением о планах запустить такой процесс. Решение будет озвучено в Нарьян-Маре, где состоится совещание с руководством правительств двух субъектов.

Член Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что идея объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области не вызывает у него удивления, поскольку это совершенно логичный и верный процесс.