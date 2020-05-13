Свыше 27,5 млрд рублей выделено на доплаты врачам в России

Москва, 13 мая. Сумма доведенного финансирования на доплаты медикам превысила 27,5 млрд рублей, сообщает Федеральное казначейство.

Напомним, что в России на фоне пандемии выплачиваются стимулирующие выплаты всем медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом. На данный момент все органы здравоохранения и медучреждения нацелены на выплату этих средств до 15 мая.

Отмечается, что Федеральное казначейство обеспечивает жесткий контроль за выплатами, а также помогает органам здравоохранения обеспечить взаимодействие по проведению кассовых расходов.

«Очень важно, что, не дожидаясь сроков выплаты, в ряде регионов вовремя сделаны начисления и выплаты персоналу», — отмечают в казначействе.

К 13 мая Федеральное казначейство осуществило перечисление денежных средств в адрес более 77 тыс. получателей на 935,1 млн. рублей. Известно, что 45% платежей уже зачислены на счета получателей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило более 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте российского кабмина.

Недавно члены Совфеда рассказали, как власти собираются поддерживать россиян и региональную экономику во время пандемии. Так, глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко подчеркнула, что для жителей Москвы временно отменили взимание штрафов и пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ.