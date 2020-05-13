В Димитровграде чиновники устроили вечеринку с алкоголем во время самоизоляции

Ульяновск, 13 мая. Чиновники из администрации города Димитровград Ульяновской области устроили вечеринку во время самоизоляции. Глава региона поручил провести проверку, сообщила заместитель губернатора Наталья Мартынова.

В местных СМИ появилась информация, что на одной из баз отдыха собрались все заместители главы, а также начальники управлений и отделов мэрии Димитровграда. На появившихся в Сети кадрах видно, как чиновники без масок, не соблюдая социальную дистанцию, сидят за столом, на котором стоят различные закуски и алкоголь.

Тем временем губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку по факту появившихся данных.

«Губернатор поручил создать комиссию по проверке этого факта. Пока результатов нет, потому что это было вот буквально на днях. Но, такое поручение существует», — заявила Мартынова в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, из-за пандемии коронавируса в России действует ряд ограничительных мер, в частности, в Ульяновской области введен режим самоизоляции граждан до 15 мая. Также власти призывают не собираться большими группами, кроме того, запрещены массовые мероприятия.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 13 мая в России выявлено 242 271 случай заражения. Из них более 48 тысяч человек выздоровели, 2212 скончались от инфекции.