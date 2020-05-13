Психолог предрек России эпидемию «психических расстройств»

Москва, 13 мая. После снятия ограничений из-за короанвируса может пошатнуться психологическое состояние людей. Несмотря на победу в борьбе с СОVID-19, стресс от пережитого уйдет не сразу. Об этом заявил психолог Евгений Фомин.

«Я предполагаю, что после того, как закончится коронавирусная эпидемия, начнется эпидемия психических расстройств», — заявил Фомин в интервью телеканалу «360».

Психолог отметил, что число людей, обращающихся за психологической помощью, увеличилось. Пациентов тревожат депрессивные состояния.

«Пока люди находятся в стрессовом тонусе, то есть пока они ощущают угрозу жизни, они более-менее компенсированы. Но как только уйдет стресс, уйдет угроза жизни, появится определенная стабильность, то переживаемый сейчас стресс даст о себе знать», — прогнозирует эксперт.

Среди ожидаемых расстройств: депрессии, панические атаки, тревожные состояния, невротические и импульсивно-компульсивные расстройства.

С мнение Фомина также согласен член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Ранее он заявил, что выход из режима самоизоляции может повлечь среди населения психические расстройства, поэтому важно уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и горячих линий, куда люди могли бы обращаться за помощью.

По словам Менделевича, врачи и ученые во всем мире в настоящее время проводят специальные опросы и психологические тесты, чтобы понять, как пандемия отразилась на психическом здоровье людей. Кроме того, существует целый ряд исследований, направленных непосредственно на изучение суицидальных настроений.

По данным на 13 мая, в России у 242 271 человека выявлен COVID-19, за все время пандемии выздоровели 48 003 пациента, 2212 умерли, передавал RT. Министерство здравоохранения РФ сообщило, что первые вакцины от COVID-19 могут появиться к концу июля.