Москва, 13 мая. Насекомые не могут переносить и распространять коронавирусную инфекцию. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Сеченовского университета Людмила Ганушкина.

По ее словам, коронавирус должен пройти определенный цикл развития в теле комара или мухи, чтобы стать патогенным для человеческого организма. Он также добавила, что коронавирус не может пройти подобный длительный процесс, передает «Пятый канал».

«Кровь с вирусом должна вернуться в слюнные железы уже в таком виде, чтобы он был заразным для человека. Но, это достаточно длительный процесс. Поэтому нет», — пояснила Ганушкина.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемии пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 290 тысяч человек.

В России выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. 48 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения заболевания в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.