Госпитализированный отец Нурмагомедова впал в кому

Москва, 13 мая. Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 57-летний Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает «Спорт Экспресс».

По данным спортивного издания, Абдулманап Нурмагомедов находится в коме в одном из московских военных госпиталей. Две недели назад сообщалось, что отца Хабиба с подозрением на пневмонию госпитализировали в Дагестане, после чего его перевезли в Москву.

13 мая ряд дагестанских бойцов ММА, включая Ислама Махачева и Мовлида Хайбулаева опубликовали фото Абдулманапа Нурмагомедова в социальных сетях с призывом молиться за него.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. Его здесь (в Дагестане. — Прим. ФАН) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале», — приводит слова источника «СЭ».

Отмечается, что Нурмагомедов-старший находится в госпитале один, родных к нему не пускают.

Напомним, ранее комментатор Рамазан Рабаданов сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов заболел, находясь в горах. В течение нескольких дней мужчина отказывался от госпитализации. Судья олимпийской категории по спортивной борьбе, друг семьи Нурмагомедовых — Убайдула Османов сообщал, что 3 мая Абдулманапу вдруг стало плохо и его спецбортом доставили в Москву. По словам Османова, у него могли быть проблемы с сердцем, передают «Известия».

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо.