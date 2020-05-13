Адвокат Мамаева рассказал, к чему может привести пересмотр приговора ему и Кокорину

Москва, 13 мая. Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что дата заседания по пересмотру приговора полузащитнику будет объявлена после окончания пандемии.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По словам адвоката Мамаева, защита просила об отмене приговора или отправке его не рассмотрение.

«Для того, чтобы суд имел возможность дать новую оценку доказательствам с учетом доводов наших жалоб и теперь с учетом доводов кассационной инстанции. Надеюсь, что в ходе кассационного рассмотрения будет вынесено юридически правильное, выверенное и, самое главное, справедливое окончательное решение по этому делу», — сказал Бушманов в интервью «Пятому каналу».

Он уточнил, что защита просит оправдать всех фигурантов дела по эпизоду совершения хулиганства. Адвокат также хочет, чтобы суд убрал из приговора пункт о побоях и смягчил юридическую оценку действий в отношении водителя ведущей Первого канала.

«Я думаю, дата будет назначена после окончания пандемии. Она будет не раньше конца июня — начала июля», — сказал адвокат.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин вместе с друзьями устроили в центре Москвы две драки в октябре 2018 года. Кокорина приговорили к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева — 1 году и пяти месяцам. Они были отпущены на свободу в сентябре прошлого года по УДО, напомнил «Царьград».