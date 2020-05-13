В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ

Москва, 13 мая. Проведение Единого государственного экзамена может состояться в России с 4 по 25 августа, гласит текст письма, подписанного врио Рособрнадзора Анзором Музаевым. В качестве альтернативного периода рассматривается 11—31 августа. В документе отмечается, что устраивать экзамены в июле было бы нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом.

«Рособрнадзором предложено рассмотреть возможность проведения ЕГЭ в августе 2020 года в период с 4.08.2020 по 25.08.2020 или с 11.08.2020 по 31.08.2020», — сообщает документ.

Июль признан нежелательным периодом для проведения экзамена, так как все еще могут сохраняться последствия текущей эпидемической ситуации. Кроме того, это приведет к трудностям с предоставлением учителям ежегодного отпуска.

Пандемия коронавируса внесла серьезные корректировки во все сферы, включая образование. Накануне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что учеников девятых классов могут освободить от итогового экзамена (ОГЭ). Предварительно, их хотят протестировать по двум основным предметам: математике и русскому языку. Однако в дальнейшем может быть принято решение об аттестации по текущим оценкам.

Министр отметил, что в ведомстве во главу угла ставят здоровье школьников, поэтому проводить экзамены позволят только тогда, когда это будет безопасно.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 293 тысяч человек.