Сирия, 13 мая. Взрыв заминированного автомобиля в Алеппо ранил двух человек. В Даръа ребенок был убит оставшимся после боевых действий зенитным снарядом. В лагере «Аль-Хол» задержаны жены террористов ИГИЛ1*, которые планировали побег. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по укреплениям боевиков в Латакии.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение «Отрядов народной самообороны» на севере Алеппо.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в организации теракта в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии на севере Латакии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке провели рейд в лагере «Аль-Хол» и арестовали трех жен террористов ИГИЛ.

Провинция Латакия

В приграничной с провинцией Идлиб зоне на северо-востоке Латакии отмечаются боевые действия сирийской армии против исламистских бандформирований. Согласно данным портала SOHR одновременно с боестолкновениями на юге Идлиба был зафиксирован обстрел позиций сирийской армии у города Кбана. Позднее сирийские военнослужащие открыли ответный огонь из артиллерии по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на склонах Курдских гор и в предместьях Кбаны.

Провинция Алеппо

Как сообщает агентство новостей Step News, на севере провинции в подконтрольной турецкой армии и союзных сил в очередной раз прогремел взрыв. В центре города Африн детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиль. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя, в район прибывают автомобили спасательных служб и сотрудники военной полиции «Сирийской национальной армии». Напомним, 28 апреля взрыв заминированного бензовоза, припаркованного у рыночной площади, унес жизни нескольких десятков человек. Два дня спустя турецкие военнослужащие арестовали при попытке покинуть провинцию трех человек, подозреваемых в организации теракта. Все задержанные являлись членами «Сил освобождения Африна».

По информации источника в сети Twitter @humamisa, в окрестностях города Азаз турецкая артиллерия работала по позициям боевиков из состава «Отрядов народной самообороны», которые попытались проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзных сил. Боестолкновения также отмечались у поселка Мараназ.

Провинция Даръа

По информации агентства Baladi News, в поселка Даръа аль-Балад на юге провинции ребенок подорвался на неразорвавшемся снаряде. Как передает источник, двенадцатилетний мальчик по имени Айхам Абдель-Халим Иршидат Абазид обнаружил рядом со своим домом неразорвавшийся зенитный снаряд, который детонировал у него в руке. Мальчик скончался в госпитале от полученных ран. Всего, по информации источника, за прошедший месяц из-за оставшихся боеприпасов и взрывчатки боевиков в провинции погибли трое мирных жителей. Основной причиной гибели мирного жителя остаются мины-ловушки, оставленные членами вооруженных группировок при отступлении из провинции в 2018 году.

Провинция Хасака

В деревни Аль-Калат группа неизвестных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства»1, совершила нападение на патрульный автомобиль «Демократических сил Сирии». Как передает источник в сети Twitter @alkhabour, группа вооруженных лиц открыла огонь по автомобилю. Сведений о раненных и убитых пока что не поступало.

Источник также сообщил, что в лагере беженцев «Аль-Хол» боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд. Днем в третьем секторе лагеря разгорелся пожар, в результате которого полностью сгорели три палатки и ожоги получил один несовершеннолетний и женщина. После обысков в палатках службы безопасности SDF «Асайиш» задержали трех беженок. Как уточняет агентство SOHR, арестованные женщины имеют турецкое гражданство, при допросе было выявлено, что они являются женами террористов «Исламского государства», а также планировали поджог. Женщины надеялись отвлечь охрану на тушение огня и совершить побег.

1 Организация запрещена на территории РФ.