Нарколог оценил идею Минздрава РФ повысить возраст продажи алкоголя

Москва, 13 мая. За время эпидемии коронавируса в России увеличилось количество смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что данная ситуация свидетельствует о необходимости увеличения возраста продажи спиртных напитков до 21 года.

Психиатр и нарколог Алексей Казанцев поддержал инициативу Мурашко, отметив, что данная мера будет препятствовать массовому употреблению алкоголя подростками, которое в настоящее время наблюдается в России, передает «Пятый канал».

«В 18 лет внутренние органы до конца не сформированы… Также структура головного мозга находится на этапе развития, формирования и так далее. Этот период самый важный для обучения… Алкоголь приводит к нарушениям функций головного мозга, интеллектуально-мыслительных процессов и затрудняет обучение», — пояснил Казанцев.

Он также добавил, что в последнее время в молодежной среде активно развивается культура здорового образа жизни. Молодые люди ведут активный образ жизни и занимаются спортом, что несовместимо с употреблением алкогольных напитков. Казанцев выразил уверенность, что увеличение возраста продажи спиртного будет способствовать снижению уровня употребления алкоголя среди молодежи.