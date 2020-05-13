Экс-супруга Башарова рассказала, как он душил ее на третьем месяце беременности

Москва, 13 мая. Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала, как супруг избивал ее, когда она была на третьем месяце беременности.

В эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» Шевыркова рассказала о домашнем насилии со стороны актера четыре года назад. По ее словам, тогда она приехала к супругу в Германию, у него были гастроли. Конфликт разгорелся, когда Башаров злоупотребил алкоголем. До этого момента, отметила Шевыркова, «все было как в сказке».

«Я до последнего боролась за то, чтобы у моего ребенка была полноценная семья и здоровый отец», — подчеркнула она.

Шевыркова сообщила, что супруг неоднократно поднимал на нее руку. Случай в Германии запомнился ей особенно.

«Марат вернулся только к пяти утра, сильно подвыпивший, и тут на меня начинается психологическое давление. Он говорил: ''Я тебя не люблю. Ты забеременела, а я теперь мучаюсь с тобой. И, вообще, я люблю другую''. Я взяла стакан воды и облила его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас перед собой. Он начал меня душить. Мне помогло то, что кровать разделилась, так как была не цельная, и я проскользнула и убежала в другую комнату», — рассказала экс-супруга актера.

После этого случая Башаров просил прощения, обещал, что такое не повторится. Шевыркова поверила ему, поскольку в тот момент носила под сердцем его ребенка. По ее словам, всю беременность супруг держал слово. Однако после рождения сына Башаров, по ее словам, сорвался и сломал жене палец на глазах у ребенка.

Недавно Башаров показал в своем Instagram видео конфликта с экс-супругой. Пылкое выяснение отношений происходило во дворе его дома, когда Шевыркова приехала забрать от актера их общего сына Марселя.

Позднее Башаров объяснил, что обнародовал ролик, поскольку хотел доказать, что бывшая жена оскорбляет его. Он признался, что не понимает, почему Шевыркова так к нему относится. При этом он добавил, что полностью содержит экс-супругу сына. Актер рассказал, что подарил Шевырковой три квартиры, в которых сделал дорогой ремонт. Кроме того, он сам оплачивает коммунальные услуги и ежемесячно переводит бывшей возлюбленной алименты в размере 140 тыс. рублей.