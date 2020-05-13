Убийцу сотрудника СК РФ Капустина отправили на принудительное лечение

Москва, 13 мая. Обвиняемого в убийстве сотрудника СК РФ Владислава Капустина признали невменяемым, его направят на принудительное лечение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственные органы собрали достаточно доказательств вины подсудимого. Суд принял их и счел убедительными. В ходе проведения психиатрической экспертизы выяснилось, что мужчина не отдавал отчет в своих действиях.

Суд решил применить в отношении подсудимого принудительные меры медицинского характера.

Напомним, что убийство произошло осенью 2019 года в Москве. Капустину нанесли несколько ударов ножом в спину, он получил тяжелые ранения. Пострадавшего госпитализировали, но его не удалось спасти.

В сообщении СК РФ говорится, что Капустин никогда не дистанцировался от людей. Он всегда вникал в чужие проблемы и старался помочь. Он был образцом преданного отношения к делу и высокого профессионализма.