МИД РФ потребовал от FT и NYT опровергнуть фейки о COVID-19

Москва, 13 мая. Министерство иностранных дел РФ подготовило письма в редакции The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть размещенную дезинформацию о коронавирусе в России, передает официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Они завтра же будут вручены главным редакторам через наши посольства в США и Британии», — говорит Захарова.

Ранее комиссия Государственной думы попросила МИД принять меры после выхода публикаций в The Financial Times и The New York Times о ситуации с коронавирусом в России, вплоть до лишения их аккредитации в РФ​​​.

Представитель МИД подчеркнула, что российские дипломаты адресовали обращение к представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле. Также МИД РФ направит соответствующие материалы в секретариат ООН. Захарова говорит, что публикации западных СМИ являются примером «инфодемии», к борьбе с которой призывал международное сообщество генсек ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, что ранее The Financial Times и The New York Times сообщили, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальных данных. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что РФ никогда не манипулировала официальной статистикой.

В МИД РФ назвали информацию о занижении статистики смертности в России фейком и посчитали, что такое поведение иностранных журналистов связано с тем, что Запад хочет переключить внимание от собственных проблем, передают «Известия».