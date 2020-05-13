Эрдоган создает «исламский медиаинститут» в стране, где сотнями сажают журналистов

Члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) договорились о создании медиафорума ОИС — ОМФ — в качестве специализированного учреждения, которое будет базироваться в Турции. Коллектив Telegram-канала «Стамбульский волк» решил поделиться подробностями этой инициативы, и рассказать почему эта идея вызывает недоумение.

165 журналистов за решеткой

Начнем с того, что удивляет не решение о создании медиа-института, а решение расположить его в Турции и передать управление им администрации президента. Дело в том, что Турция — страна, где более сотни журналистов находятся в тюрьмах, а за последние годы были закрыты десятки средств массовой информации.

Достаточно вспомнить последнюю историю, связанную с новостью об погибших в Ливии сотрудниках Национальной разведывательной организации Турции (MIT), после которой на скамье подсудимых оказались семь журналистов.

Между тем, Стокгольмский центр свободы (SCF) зафиксировал случаи 165 журналистов, которые продолжают находится в тюрьмах или находятся в предварительном заключении. После попытки государственного переворота в июле 2016 года почти 200 информационных изданий (агентства, газеты, радио и телеканалы) были закрыты, а их активы конфискованы правительством.

Форум под руководством «отца троллей»

Согласно документам ОИС, которые оказались в распоряжении исследовательского центра Nordic Monitor, форум будет создаваться под руководством Управления по связям с общественностью при администрации президента Турции.

«Эта структура контролирует турецкие СМИ и управляет Интернет-троллями Эрдогана. Исполнительный директор ОМФ также будет назначен президентом Турции», — поясняет Nordic Monitor.

В первой статье устава медиафорума ОИС указано, что форум «является межправительственной, некоммерческой, беспартийной зонтичной медиаорганизацией, объединяющей международные медиаорганизации и правительственные учреждения государств-членов ОИС, действующей в регионе ОИС».

Согласно уставу, штаб-квартира ОМФ будет находиться в Стамбуле.

Административные услуги форума, согласно статье 9, предоставляются Департаментом информации и печати при премьер-министре Турции. Однако Турция информировала Секретариат ОИК 22 мая 2019 года о том, что обязанности аппарата премьер-министра были переданы Департаменту коммуникаций при президенте. Секретариат ОИК распространил эту информацию среди государств-членов организации 27 мая 2019 года.

Зачем исламскому миру нужен медиа-институт

Статья 4 устава гласит, что ОМФ будет «укреплять средства массовой информации для обеспечения права знать, права на доступ к информации и свободы выражения мнений путем уважения человеческого достоинства и прав человека», а также что форум будет «содействовать равенству доступа к надежной общественной информации во всем мире и поощрять самые высокие стандарты журналистики, которые подчеркивают точность, сбалансированность, справедливость и подотчетность».

Также, согласно статье 4, форум станет координационным центром, обеспечивающим более широкий обмен новостями, информацией и опытом между его членами, анализ текущего состояния средств массовой информации государств-членов и их развития, а также содействие наращиванию потенциала специалистов средств массовой информации в странах ОИК.

Напомним, что государства-члены Организации исламского сотрудничества приняли решение о создании медиафорума ОИС на 39-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в Джибути 15-17 ноября 2012 года. Устав форума был затем принят на 40-й сессии CFM в Конакри в декабре 2013 года.

Устав был подписан Турцией 6 апреля 2017 года и вступит в силу после завершения юридических и законодательных формальностей в принимающей стране — Турции. С этой целью 20 февраля 2020 года президент Эрдоган внес устав ОФМ в парламент на ратификацию.

Письмо президента Эрдогана с приложенным текстом устава было передано на утверждение в канцелярию спикера парламента.

Согласно этому тексту, ОМФ будет выполнять свои обязанности путем поощрения коммуникации между государствами-членами и организациями средств массовой информации и обеспечения основы для консультаций и обмена мнениями в соответствии с положениями, которые будут приняты Генеральной Ассамблеей путем объединения министров информации из государств-членов ОИК.

ОИК является второй по величине межправительственной организацией после ООН, в состав которой входят 57 государств, расположенных на четырех континентах.

«Государства-члены должны поддерживать и поощрять на национальном и международном уровнях хорошее управление, демократию, права человека и основные свободы, а также верховенство права», — гласит статья 2 Устава ОИК.

Что вызывает недоумение

Парадоксально, что устав ОМФ предоставляет Турции, крупнейшей в мире тюрьме для журналистов по оценке Amnesty International, ведущую роль в поощрении свободы выражения мнений и свободы прессы в государствах-членах ОИК.

По данным Стокгольмского центра свободы, в Турции за решеткой находятся 165 журналистов, а 167 вынужденных эмигрировать сотрудников СМИ находятся в розыске по сфабрикованным обвинениям в терроризме. С 2015 года турецкое правительство захватило почти 200 средств массовой информации, включая крупнейшую газету страны, а также популярные телеканалы.

Стратегия Эрдогана по подавлению критиков и журналистов и уничтожению свобод, гарантированных конституцией Турции и соответствующими законами страны, набирает обороты после протестов в парке Гези в 2013 году. Неудавшийся государственный переворот 15 июля 2016 года позволил президенту Эрдогану еще больше укрепить свою власть над турецкими СМИ.

После путча 2016 года правительство уволило более 130 000 госслужащих, не проведя надлежащего судебного или административного расследования. После чисток, а также заключения в тюрьмы 4560 судей и прокуроров в 2016 и 2017 годах верховенство закона было фактически приостановлено, а турецкая судебная система превратилась в инструмент правительства, которым оно злоупотребляет, чтобы наказывать критиков и противников власти, обвиняя их в терроризме.

Самая большая тюрьма для журналистов

Турция заняла 154-е место из 180 в мировом Индексе свободы прессы 2020 года, составленном правозащитной организацией Reporters Without Borders (RSF), которая описывает Турцию как «крупнейшего в мире тюремщика профессиональных журналистов».

«Охота на ведьм, которую правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана вело против своих противников в средствах массовой информации, достигла своего апогея после неудачного государственного переворота в июле 2016 года. После ликвидации десятков СМИ и приобретения крупнейшей медиагруппы Турции проправительственным конгломератом власти ужесточают свою хватку, уничтожая то немногое, что осталось от плюрализма — горстку СМИ, которые подвергаются преследованиям и маргинализации. Турция — крупнейший в мире тюремщик профессиональных журналистов. Провести более года в тюрьме до суда стало новой нормой, и длительные тюремные сроки являются обычным явлением, — в некоторых случаях вплоть до пожизненного заключения без возможности помилования. Задержанным журналистам и закрытым средствам массовой информации отказано в какой-либо эффективной правовой защите. Верховенство закона — это увядающее воспоминание в «новой Турции» верховной президентской власти. Цензура в отношении Интернет-изданий и социальных сетей достигла беспрецедентного уровня, и теперь власти пытаются взять под контроль сервисы онлайн-видео. Военное участие Турции в Ливии и Сирии (вдоль границы и в Идлибе), а также миграционная проблема расширили круг тем, которые подлежат цензуре и самоцензуре, и расширили использование судебной системы в политических целях», — указано в последнем докладе RFS.

О чем можно и о чем нельзя писать в Турции

Ситуация в стране такая, что даже опытные журналисты не знают, как подавать информацию, чтобы не попасть в тюрьму. Известный турецкий обозреватель Сонер Ялчин в сегодняшней колонке откровенно пишет о том, что уже не поймет, что можно писать в Турции и чего нельзя.

Ялчин напоминает, что о гибели турецких военных в Ливии сообщил сам президент Турции, о том, что в Ливии были убиты турецкие разведчики заявляли депутаты в парламенте, о том, что будут похороны соотечественника, погибшего в Ливии, сообщил местный глава муниципалитета, на похороны прислали венок с надписью «От главы организации» (на ум сразу приходит MIT), фотографии разослала пресс-службы муниципалитета, — и только потом об этом написали журналисты, которые уже два месяца не видят белого света.

На прошлой неделе суд Стамбула принял обвинительное заключение, подготовленное по обвинению законов «О государственных разведывательных службах и MIT» и «Распространение информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью». Журналистам Барышу Теркоглу, Хюлье Кылынч, Барышу Пехливану, Айдыну Кесеру, Ферхату Челику, Мурату Агырэлю, которые два месяца как находятся в СИЗО, а также журналисту Эркe Аджарерe, который находится в розыске, грозит от 8 до 17 лет лишения свободы.

Сонер Ялчин между тем отмечает, что представитель правящей партии Шамиль Тайяр на днях написал об «успешной операции турецкой разведки MIT в Африке», в результате которой была вызволена из рук похитителей гражданка Италии.