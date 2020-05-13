Песков рассказал, что больше месяца лично не контактировал с Путиным

Москва, 13 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не контактировал с Владимиром Путиным больше месяца.

12 мая Песков сообщил, что у него выявлена коронавирусная инфекция. В настоящее время представитель Кремля находится в больнице.

Песков отметил, что больше месяца не встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, так как нынешний формат работы позволяет действовать удаленно.

«Очно не контактировали больше месяца. Ну, конечно. И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена. Это ни в коем случае не меняет сути рабочего процесса. Все абсолютно освоились в режиме видеоконференций», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 290 тысяч человек.

В России выявлено 242 тысячи случаев, более двух тысяч человек скончались. 48 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.