Одноглазый мопс поддерживает врачей в Мехико. ФАН-ТВ

Одноглазый мопс Харли из Мехико стал главной поддержкой для врачей «Больницы 20 ноября». Он помогает медперсоналу справиться со стрессом во время тяжелой борьбы с коронавирусной инфекцией. Большую часть жизни Харли учили помогать людям справляться с эмоционально трудными ситуациями. А теперь мопс настраивает врачей на позитивный лад перед работой в непростых психологических условиях.

«Харли — щенок, который почти всю жизнь, примерно три года, был подготовлен к такого рода процедурам, помощи. Она выполняла отдельные процедуры по уходу за больными, пациентами с психологическими заболеваниями. Мы проводили предварительное наблюдение до участия Харли, и заметили во всех сменах в разных подразделениях, особенно у персонала, который работает в отделении с COVID, что некоторые коллеги плакали, у них были заметны тревожные симптомы, боль. И теперь мы замечаем, что после общения с Харли, которое мы проводим, у значительной части персонала уже проявлялось перед выходом на поле битвы более спокойное состояние», — отмечает нейропсихолог и ответственная за Харли Люсия Ледезма.

Эту инициативу врачи считают прекрасной психологической терапией. Медработники находятся в постоянном стрессе из-за боязни заразиться вирусом, а также из-за большой ответственности перед пациентами.

«Страх быть инфицированным вирусом COVID-19 и страдать от этого заболевания — это постоянный страх, который идет в дополнение к ответственности, которую мы несем перед пациентами. Это влияет на весь персонал больницы и все медицинские центры, которые обслуживают пациентов этого типа и других пациентов с хроническими заболеваниям. Как можно не остаться счастливыми в больнице после встречи с Харли утром? Таким образом, вы приедете более расслабленными, с хорошим настроением. И этот вид терапии наряду с другими существующими, как, например, музыка в коридорах, программы поддержки для всех работников, были действительно хорошими мерами для нас», — убеждена резидент онкологии Карла Сентеллес.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Мексике зарегистрировано более 36 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3573 случая смерти от этого вируса.

