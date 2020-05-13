Вирусолог рассказал о правилах посещения нудистского пляжа после пандемии

Москва, 13 мая. Эксперты уверены, что в период пандемии коронавируса на нудистском пляже можно обойтись без средств индивидуальной защиты при условии, что нудисты будут отдыхать на достаточном расстоянии друг от друга.

Вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альштейн считает, что нудистские пляжи, даже если его посетители не будут носить ни масок, ни перчаток, не будут представлять повышенной угрозы заражения и распространения новой инфекции после карантина.

«Полностью раздеваться можно, но для этого нудистам надо рассредоточиться на большое расстояние друг от друга. Конечно, если будет толпа, и все они будут близко общаться, возникнет опасность, и тогда маски не помешают», — сказал эксперт в беседе с «ПолитРоссией».

Таких же взглядов придерживается председатель правления московского отделения Федерации натуристов «Телорд» Сергей Митюшин. Он считает, что маски не нужны не только на нудистском пляже, но и для купания в море, за исключением тех моментов, когда человек при купании с кем-то общается.

Основные проблемы, по мнению Митюшина, связаны с посещением бани. Он заверил, что в парной при температуре 100 градусов вирус погибает, но за пределами парной людям приходится прикасаться к каким-то предметам, на поверхности которых может быть инфекция.