Карантинная закупка. Крестовский остров в Петербурге. ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» мы проверяем полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где торговцы спекулируют на эпидемии.

Пока режим самоизоляции трансформируется в масочный режим, наша съемочная группа отправилась в один из самых элитных районов Санкт-Петербурга – Крестовский остров. Сейчас этот район считается одним из самых благоприятных для проживания. А что насчет магазинов? Узнаем в новом выпуске шоу «Карантинная закупка».

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: