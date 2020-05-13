Режим ПНС Ливии отбирает деньги у своих людей, чтобы заплатить сирийским наемникам

Триполи, 13 мая. Главарь террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж решил сократить зарплаты служащим оборонных ведомств и госструктур, чтобы выплатить жалование сирийским наемникам. Подробности сообщил бригадный генерал Халид Махджуб.

Глава управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по вопросам поддержки морального духа заявил, что сотрудники «МВД», Минобороны и других госструктур ПНС получили урезанные зарплаты — режим боевиков удержал порядка 20% от прежнего уровня. Махджуб указал, что освободившиеся средства были направлены на выплаты наемникам, переброшенным в Ливию усилиями турецкой стороны. По его словам, таким образом Саррадж надеется мотивировать джихадистов выйти на поле боя с ЛНА, которые отказываются сражаться, несмотря на многочисленные угрозы.

Многие прибывшие в Ливию наемники отказываются участвовать в боевых действиях на стороне боевиков ПНС. Этому способствовали нерегулярные выплаты обещанных денег, а также череда значимых побед сил ЛНА. Кроме того, джихадисты не раз рассказывали, что вербовщики обманом заманили их в североафриканское государство. Сирийские наемники также обращались к соотечественникам с призывом не приезжать в Ливию и не верить обещаниям.

Армия Халифы Хафтара ранее направила в Дамаск два самолета, на борту которых находились десятки плененных наемников.