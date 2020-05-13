Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Поддержка радикальных джихадистов, борьба с Россией и воровство национальных ресурсов — какие истинные цели преследуют военнослужащие США в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Истинные цели

Специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри в ходе выступления на видеоконференции Гудзоновского института рассказал об истинной цели нахождения американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике (САР).

Согласно заявлению Джеффри, борьба с терроризмом является далеко не самой важной задачей, куда приоритетней для американцев — превратить Сирию в «трясину» для русских. Причем именно этой работой и занимается специальный представитель США в Сирии, согласно его же словам.

Джеймс Джеффри выразил уверенность в том, что военнослужащим США нельзя покидать Сирию, поскольку это присутствие очень важно для геополитических интересов американцев.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем объясняется такое резкое признание со стороны американского дипломата.

Карты на стол

Как замечает эксперт, спецпредставитель США по Сирии использовал довольно образное выражение и, несомненно, Джеффри берет его из американской истории. Ведь Штаты сами столкнулись с такой «трясиной», например, в 70-е годы для них это был Вьетнам, а в XXI веке стали Ирак и Афганистан. Из последних стран американцы не могут выбраться и по сей день, что лишь подтверждает, что это для них «трясина», засасывающая ресурсы и жизни военнослужащих.

«Заявление действительно из ряда вон выходящее, так как американцы никогда не выражались о присутствии России в Сирии так выпукло. По сути, Вашингтон сбросил все маски. До этого США прямо или косвенно обвиняли нашу страну в тех или иных действиях, но не доходили до такого низкого уровня. Фактически это грубое антироссийское высказывание проливает свет на всю политику США в отношении Сирии и России. Поэтому не исключено, что американский спецпредставитель просто банально проговорился, употребив такое выражение, подтвердив истинные задачи американцев в САР», — говорит Владимир Шаповалов.

Собеседник ФАН отмечает, что заявление было сделано сейчас, поскольку усиливается конфронтация в мире, а также количество нападок со стороны США в адрес России. Происходит это на фоне предвыборной кампании в Штатах, что стало уже традицией.

«Сирия является фронтом борьбы с Россией для США, что и подтверждает заявление Джеймса Джеффри. Нужно признать, что для американцев сирийский народ, как и любой другой, не является ценным. Для них важно сохранение контроля и власти над этими важными территориями», — считает политолог.

Разграбление ресурсов

Согласно заявлению американского президента Дональда Трампа, причиной нахождения американского военного контингента в Сирии является уже не борьба с радикальными джихадистами, а защита сирийской нефти на востоке страны. Однако Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования удалось доказать, что американцы попросту воруют нефть и при помощи подконтрольных курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF) занимаются ее контрабандой.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, присутствие в Сирии и Ираке обеспечивает контроль США над ближневосточным регионом со всеми его запасами нефти и газа. Сирийская нефть не имеет серьезного геоэкономического значения для американцев, однако Вашингтон не гнушается даже небольшими доходами.

«Воровство сирийской нефти не учитывается в американском бюджете, что позволяет правительству распоряжаться средствами от ее продажи в обход своих граждан. Кроме того, продажа ворованных ресурсов помогает поддерживать вооруженных боевиков на Ближнем Востоке. Ну и об ударе по сирийской экономике не следует забывать, так как это самоцель действий США в этом регионе», — считает собеседник ФАН.

Как обращает внимание эксперт, американцы не уходят по-доброму с тех территорий, которые они захватили. Поэтому вопросы здравого смысла для них тут ничего не значат. Однако очевидно, что американский век на Ближнем Востоке подходит к концу, причем не только в Сирии, но и в том же Ираке или Афганистане.