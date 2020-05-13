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Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

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Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Поддержка радикальных джихадистов, борьба с Россией и воровство национальных ресурсов — какие истинные цели преследуют военнослужащие США в Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Истинные цели

Специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри в ходе выступления на видеоконференции Гудзоновского института рассказал об истинной цели нахождения американских военнослужащих в Сирийской Арабской Республике (САР).

Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Согласно заявлению Джеффри, борьба с терроризмом является далеко не самой важной задачей, куда приоритетней для американцев — превратить Сирию в «трясину» для русских. Причем именно этой работой и занимается специальный представитель США в Сирии, согласно его же словам.

Джеймс Джеффри выразил уверенность в том, что военнослужащим США нельзя покидать Сирию, поскольку это присутствие очень важно для геополитических интересов американцев.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, чем объясняется такое резкое признание со стороны американского дипломата.

Карты на стол

Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Как замечает эксперт, спецпредставитель США по Сирии использовал довольно образное выражение и, несомненно, Джеффри берет его из американской истории. Ведь Штаты сами столкнулись с такой «трясиной», например, в 70-е годы для них это был Вьетнам, а в XXI веке стали Ирак и Афганистан. Из последних стран американцы не могут выбраться и по сей день, что лишь подтверждает, что это для них «трясина», засасывающая ресурсы и жизни военнослужащих.

«Заявление действительно из ряда вон выходящее, так как американцы никогда не выражались о присутствии России в Сирии так выпукло. По сути, Вашингтон сбросил все маски. До этого США прямо или косвенно обвиняли нашу страну в тех или иных действиях, но не доходили до такого низкого уровня.

Фактически это грубое антироссийское высказывание проливает свет на всю политику США в отношении Сирии и России. Поэтому не исключено, что американский спецпредставитель просто банально проговорился, употребив такое выражение, подтвердив истинные задачи американцев в САР», — говорит Владимир Шаповалов.

Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Собеседник ФАН отмечает, что заявление было сделано сейчас, поскольку усиливается конфронтация в мире, а также количество нападок со стороны США в адрес России. Происходит это на фоне предвыборной кампании в Штатах, что стало уже традицией.

«Сирия является фронтом борьбы с Россией для США, что и подтверждает заявление Джеймса Джеффри. Нужно признать, что для американцев сирийский народ, как и любой другой, не является ценным. Для них важно сохранение контроля и власти над этими важными территориями», — считает политолог.

Разграбление ресурсов

Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Согласно заявлению американского президента Дональда Трампа, причиной нахождения американского военного контингента в Сирии является уже не борьба с радикальными джихадистами, а защита сирийской нефти на востоке страны. Однако Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования удалось доказать, что американцы попросту воруют нефть и при помощи подконтрольных курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF) занимаются ее контрабандой.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ, присутствие в Сирии и Ираке обеспечивает контроль США над ближневосточным регионом со всеми его запасами нефти и газа. Сирийская нефть не имеет серьезного геоэкономического значения для американцев, однако Вашингтон не гнушается даже небольшими доходами.

«Воровство сирийской нефти не учитывается в американском бюджете, что позволяет правительству распоряжаться средствами от ее продажи в обход своих граждан. Кроме того, продажа ворованных ресурсов помогает поддерживать вооруженных боевиков на Ближнем Востоке. Ну и об ударе по сирийской экономике не следует забывать, так как это самоцель действий США в этом регионе», — считает собеседник ФАН.

Раскрыли все карты: США признались, что хотят превратить Сирию в «трясину» для России

Как обращает внимание эксперт, американцы не уходят по-доброму с тех территорий, которые они захватили. Поэтому вопросы здравого смысла для них тут ничего не значат. Однако очевидно, что американский век на Ближнем Востоке подходит к концу, причем не только в Сирии, но и в том же Ираке или Афганистане.

«Подобного рода раскрытие карт такими заявлениями может свидетельствовать о том, что американцы уже отбросили весь политес и готовят отходные пути. Но верить им тут непросто, учитывая, как часто в Вашингтон обещали вывести войска с Ближнего Востока, но не делали этого», — заключил Владимир Шаповалов.

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