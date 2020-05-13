Козак сообщил подробности переговоров в Берлине по Украине

Москва, 13 мая. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине консультации по урегулированию на Украине.

В эфире телеканала «Россия-24» Козак сообщил, что дополнительные консультации по Украине состоялись в Берлине в ведомстве Федерального канцлера Германии.

«Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в «нормандском формате», и в трехсторонней контактной группе в Минске», — сообщил он.

По словам Козака, переговоры в Берлине прошли в «конструктивном, деловом ключе». Стороны пришли к соглашению по взаимным действиях по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины, «по решению множества непростых задач, которые требуют решения о взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в «нормандском формате».

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

Последняя встреча в «нормандском формате» прошла 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам саммита было принято коммюнике, в котором отмечалось, что Минские соглашения являются неизменным базисом для дальнейшей работы «нормандской четверки». Кроме того, документ предусматривает обмен пленными по формуле «всех на всех», разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе, а также открытие новых пропускных пунктов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не намерена договариваться о новом «нормандском саммите» до тех пор, пока не будут выполнены положения предыдущей встречи «четверки». Лавров подчеркнул, что Киев не желает общаться с представителями республик, а предпочитает обсуждать проблему лишь на «минских полях».