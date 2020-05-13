Песков обсуждал тактику лечения коронавируса с Мишустиным

Москва, 13 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у которого диагностировали коронавирус нового типа, рассказал, что обсуждал тактику лечения с ранее заболевшим главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Да, мы перезванивались, говорили об этом​​​. Но у него, слава богу, все идет уже на поправку. Он-то уже в рабочем состоянии», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что речь идет о «непростом вирусе, очень и очень агрессивном». Песков при этом воздержался от описания подробностей своего лечения.

«Врачи знают, что делать. Разные медицинские учреждения обмениваются информацией: там полная взаимовыручка в плане обмена технологиями, протоколами лечения… Этим занимаются очень знающие люди», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что о своей госпитализации Песков рассказал накануне. В разговоре с прессой он подтвердил, что врачи диагностировали COVID-19. Пресс-секретарь уточнил, что больше месяца не общался очно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мишустин рассказал о поставленном ему диагнозе 30 апреля. Путин пожелал главе кабмина скорейшего выздоровления и назначил временно исполняющим обязанности руководителя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, Мишустин отдавал всего себя работе и поэтому подвергал здоровье повышенному риску. Даже во время лечения он остается на связи с коллегами, добавила она.